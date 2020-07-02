Виктор Кашшаи: «Не думаю, что арбитры из Петербурга будут судить игры «Зенита»
2 июля 2020, 17:55
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос, реально ли, что арбитры из Санкт-Петербурга будут судить матчи «Зенита».
— Не думаю. Знаю, насколько это деликатный вопрос в России — о назначении судей из того же региона на игры местных команд.
«Зенит» с 59 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ после 25 туров. 5 июля сине-бело-голубые сыграют с «Краснодаром». (Александр Бобров)
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