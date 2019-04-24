Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о матче с "Анжи" (2:0) в 25-м туре чемпионата России

- Бийол? Мы знаем, что он был раньше нападающим. Он хорошо проявил себя на сборах как нападающий, много голов забивал, - сказал специалиста в эфире телеканала "Матч Футбол 1". - Ему нужно было оказывать давление на центр защиты, а Чалов должен был отвлекать защитников. Учитывая, что Бийол забил гол и оказывал давление на соперников, он, хорошо правился со своей задачей. Замена Ахметова? В первую очередь, это забота, чтобы не получить вторую желтую. У нас был такой горький опыт. Риск всегда есть. Во вторую очередь думали о следующей игре с "Краснодаром". И с "Уфой", и с "Оренбургом" у нас тоже был полный контроль, как сегодня, а потом игра меняется. Молодежи это свойственно.

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