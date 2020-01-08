Виктор Гончаренко в супермаркете. Не встречали?
18:44
В сети появилась фотография болельщика с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко в одном из супермаркетов.
«А кто это там в продуктовом магазине отоваривается. Михалыч наш», — подписал фото пользователь Twitter tasha77m.
26 декабря 2019-го 42-летний Гончаренко был признан лучшим тренером года в Белоруссии. Эта награда для него стала девятой в карьере.
После 19 туров ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
А хто это там в продуктовом магазине отоваривается???Михалыч наш? pic.twitter.com/yg8e2zFMkc— Tascha (@tasha77m) January 8, 2020
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