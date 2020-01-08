Виктор Гончаренко в супермаркете. Не встречали?

В сети появилась фотография болельщика с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко в одном из супермаркетов.

«А кто это там в продуктовом магазине отоваривается. Михалыч наш», — подписал фото пользователь Twitter tasha77m.

26 декабря 2019-го 42-летний Гончаренко был признан лучшим тренером года в Белоруссии. Эта награда для него стала девятой в карьере.

После 19 туров ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.