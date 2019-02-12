Виктор Гончаренко: "В Лиге чемпионов и премьер-лиге мы играли на юношеском задоре"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - об изменениях в команде и выступлении армейцев в первой части сезона.

- Мы понимали, что братья Березуцкие и Игнашевич рано или поздно закончат карьеру. Но в любом случае это неожиданно, когда ты теряешь сразу всех, - сказал специалист в эфире канала "Россия 24". - Понятно, что было какое-то волнение. На сборе в Австрии летом у нас тренировались только 12 человек. Тем не менее, мы вели каждодневную работу, каждый день с кем-то вступали в переговоры, были на продвинутой стадии (переговоров) со многими футболистами, и это успокаивало. Хотя понимали, что август для нас будет сложный - надо будет построить новую команду, и эта команда должна играть и побеждать. Когда мы увидели тех игроков, которые к нам пришли, мы поняли их потенциал, и игроки в это поверили. Поэтому мы так выступили в Лиге чемпионов и чемпионате на юношеском задоре. Нельзя сказать, что этот период прошел болезненно, но и нельзя сказать, что плавно. Насколько быстро ушли наши лидеры, настолько же быстро мы попытались обновить команду.

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