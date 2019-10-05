Виктор Гончаренко: «Менталитет победителей у нынешней команды пока только вырабатывается»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями перед матчем с «Ростовом». Он также попытался объяснить успешную игру на своем поле в нынешнем сезоне.

— Хочется отметить факт успешной игры ЦСКА в домашних матчах. На своем поле обыграны, в частности, «Оренбург», «Локомотив» и «Краснодар», против которых в прошлом сезоне выступили неудачно. Каким образом удалось изменить ситуацию?

— Думаю, все заметили, насколько выросла посещаемость наших матчей. Значит, команда нравится болельщикам, она вызывает интерес. Разумеется, мы должны правильно реагировать, отвечая на эту любовь хорошей игрой и результатами.

Мы серьезно думали над тем, почему в предыдущие годы не всегда удачно проводили домашние матчи. В результате решили немного изменить наши атакующие действия, чтобы предотвратить контрвыпады противника, из-за которых ранее потеряли столько очков на своем поле. То, что мы сейчас делаем, позволяет нам и относительно хорошо атаковать, и неплохо обороняться. Наша атакующая группа сыгрывается все лучше. Команда стремится идти вперед, ищет счастья у чужих ворот, а такая игра всегда привлекает болельщиков.

— Если говорить о так называемых статусных матчах, ЦСКА мощно их начинал и как минимум до перерыва уверенно действовал первым номером. Так было не только с «Локомотивом» и «Краснодаром», но и против «Спартака», когда армейцы в первом тайме не использовали несколько голевых моментов.

— Мы готовим команду к такой игре, призываем к активным действиям. По сути, это тоже часть развития футболистов. Большую часть времени проводим в позиционном нападении, и при этом не забываем, что футболисты группы атаки должны мгновенно возвращаться назад после потерь. Стараемся активно проводить матчи, прессинговать. Безусловно, в подобном режиме сил на всю игру порой не хватает, но лучше действовать так, чем отсиживаться у своих ворот. Как объяснить тому же Влашичу, что команда сыграет от обороны? Футболисты у нас молодые, с удовольствием идут вперед. Такая игра нравится и им самим, и нашим болельщикам.

— Случаются матчи, в которых армейцы проводят два очень уж разных тайма. В частности, это происходило против «Спартака» и «Краснодара». Удалось разобраться в причинах?

— Очень часто подобные вещи оценивают исключительно с прицелом на одну команду. Только ведь есть и соперник, у которого свой план на игру. Если она не складывается, противник тем более старается как-то реагировать на ситуацию. Те же «Локомотив» с «Краснодаром» после неудачных первых таймов пытались перестроиться, чтобы изменить характер встречи.

Если после хорошего первого тайма у нас не очень получается второй, не стоит сразу делать вывод, что именно наша команда сыграла плохо. Произошло это в том числе потому, что соперник перестроился и внес коррективы в игру. Безусловно, мы со своей стороны также не должны останавливаться на достигнутом. Скажем, «Базель» в матче против «Краснодара» шел вперед и при 2:0, и при 3:0, характер игры не менялся. Мы тоже работаем над тем, чтобы даже имея преимущество в счете, не сбавлять оборотов и не отдавать инициативу. Менталитет победителей у нынешней команды пока только вырабатывается. Нужно отметить, что в матче с «Краснодаром» мы очень правильно отреагировали на результат предыдущей игры с «Лудогорцем». Команда понимала, что находится в долгу перед болельщиками, она должна была исправиться. Очень рад, что нам удалось одержать победу над серьезным противником.