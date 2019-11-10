Виктор Гончаренко: «Лидером был Обляков»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги гостевой победы над «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

— Мы довольны победой, а также тем, что забили три мяча, — отметил Гончаренко. — После «Ференцвароша» у нас было два дня на восстановление, пришлось тяжеловато, казалось после первого тайма, что не хватает эмоций. Но ребята молодцы, сумели добавить. Лидером был Обляков, который провел хороший матч, забил сам, отдал голевую передачу.

Важный для себя гол забил Чалов, который из-за неудачной серии немного замкнулся в себе. Надеемся, после паузы на матчи сборной он продолжит в том же духе. Также рассчитываем на Дзагоева, который хорошо готов физически, но должен поймать игровой ритм. (Константин Алексеев)