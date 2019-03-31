Виктор Гончаренко: "ЦСКА не смотрит, как играют соперники"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 21-го тура премьер-лиги против "Уфы" заявил, что его команда не смотрит, как играют конкуренты.

- "Уфа" меняется. Пришел новый тренер, хотя многие игроки мне знакомы. Приход нового тренера всегда дает импульс, другие эмоции, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Нам надо отталкиваться от того, что мы будем делать на поле.

Сегодня у нас три изменения по сравнению с игрой в Екатеринбурге. У нас есть обойма, но готовы и те, кто выходит на замену. Конкуренты? Мы не смотрим, как играют соперники. А понимаем, что нам надо хорошо сыграть самим.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

Все о чемпионате России - здесь