Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России против "Динамо".

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 29 баллами располагается на 12-й строчке.

– Нам четко понятно, что после досрочного чемпионства "Зенита" нужно играть стабильно, готовиться отдельно к этому матчу. Бросить все силы, чтобы сыграть удачно с "Динамо". Кадровые проблемы? Сложности есть всегда, на то и существует длина скамейки, топ-клубы должны справляться с травмами и дисквалификациями, в том числе это касается и Влашича. Есть игроки, которые могут компенсировать его. Не самая удачная статистика матчей с "Динамо"? Это только журналисты преподносят ее так, все зависит от того, как ты подоходишь к игре, остальное роли не играет, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер".

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