Виктор Гончаренко: "Акинфеев не тот человек, над которым можно подшутить"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал разгромную победу в товарищеском матче над норвежским "Оддом"​ (3:0), сообщает официальный сайт красно-синих.

– Все эти товарищеские матчи в чем-то похожи: соперник хорошо организован, агрессивно вступает в отбор, активно прессингует, опасен при стандартах. Это важно для нас, чтобы набивать шишки, уметь играть в цейтноте, предотвращать контратаки, – цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.



– Сегодня Игорь Акинфеев провел свой сотый товарищеский матч за ПФК ЦСКА. Как прокомментируете это? Будут ли какие-нибудь шутки за ужином?

– Игорь побил уже, по-моему, все рекорды, которые есть. По крайней мере, так кажется, но потом мы опять узнаем что-то новое. Шутки? Акинфеев не тот человек, над которым можно подшутить. Подшутить можно, например, над Дзагоевым. Но, конечно, за ужином мы напомним Игорю об этом.

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