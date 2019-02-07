Виктор Гончаренко: "Акинфеев не тот человек, над которым можно подшутить"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал разгромную победу в товарищеском матче над норвежским "Оддом" (3:0), сообщает официальный сайт красно-синих.
– Все эти товарищеские матчи в чем-то похожи: соперник хорошо организован, агрессивно вступает в отбор, активно прессингует, опасен при стандартах. Это важно для нас, чтобы набивать шишки, уметь играть в цейтноте, предотвращать контратаки, – цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
– Сегодня Игорь Акинфеев провел свой сотый товарищеский матч за ПФК ЦСКА. Как прокомментируете это? Будут ли какие-нибудь шутки за ужином?
– Игорь побил уже, по-моему, все рекорды, которые есть. По крайней мере, так кажется, но потом мы опять узнаем что-то новое. Шутки? Акинфеев не тот человек, над которым можно подшутить. Подшутить можно, например, над Дзагоевым. Но, конечно, за ужином мы напомним Игорю об этом.
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-seychas-nam-vazhno-nabit-svoi-shishki/