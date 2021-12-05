Видео выхода «Зенита» на матч с «Ростовом» со щенками собрало более 3 миллионов просмотров
Видео выхода «Зенита» на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2) со щенками собрало более 3 миллионов просмотров.
Футболисты команды из Санкт-Петербурга поддержали акцию «Собакам лучше дома!», обращающая внимание на проблемы бездомных животных. На момент публикации новости видео, опубликованное в официальном Twitter «Зенита», собрало 3,3 миллиона просмотров, а на акцию отреагировали многие популярные паблики и СМИ, в том числе 433, Bleacherreport, TSN, Sportsnet, TNT Sports Brasil, Sporf, ESPN, Marca, Ol?, Globo, A Bola и многие другие.
??? #СобакамЛучшеДома pic.twitter.com/5QA9OeLC6D— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 3, 2021
«Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 37 очками в 17 матчах.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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