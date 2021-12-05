Газизов отреагировал на слова Мурзагулова в адрес Соболева в соцсетях

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на слова председателя совета директоров клуба Ростислава Мурзагулова в адрес форварда «Спартака» Александра Соболева.

Ранее функционер в соцсети написал следующее: «Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец». Таким образом он обвинил в симуляции форварда в матче 16-го тура РПЛ «Спартак» — «Уфа» (1:1). Во встрече 17-го тура красно-белых с «Ахматом» (2:1) Соболева удалили.

«Это высказывание следует считать только личным мнением Ростислава Мурзагулова, которое ни в коей мере не выражает мнение футбольного клуба «Уфа». Саша Соболев знает мое теплое отношение к нему и к его близким. Могу пожелать ему успешной карьеры без травм.

Что касается красной карточки, которую ему показали, то мне бы очень не хотелось обсуждать судейство, тем более не в нашем матче, но по мне, это не удаление», — цитирует Газизова Sport24.