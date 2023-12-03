Тренер «Спартака» Абаскаль толкнул игрока «Ахмата» Беришу во время матча в Грозном (видео)
Появилось видео эпизода, в котором главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль толкнул полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу в матче 17-го тура РПЛ.
На 34-й минуте Гамид Агаларов вывел грозненцев вперед. Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейке соперника. Абаскаль толкнул косовара. Футболист получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.
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|17
|3
|4
|10
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|13
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|Ахмат
|16
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|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
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Ассистенты
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|
|
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Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
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|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4
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