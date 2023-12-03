«Ахмат» — «Спартак»: Ковачев снова вывел грозненцев вперед

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«Ахмат» вышел вперед в матче против «Спартака» в 17-м туре РПЛ — 2:1.

В начале второго тайма отличился болгарин Светослав Ковачев.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».