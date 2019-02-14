Глава ВТБ Андрей Костин: "Продали "Динамо" за рубль, а теперь за рубль купим обратно"

Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил, что в ближайшее время состоится сделка по покупке банком контрольного пакета акций московского "Динамо", сообщает ТАСС.

– Мы и сейчас "Динамо" полностью финансируем, – цитирует ТАСС Костина. – Мы их за рубль продали, а теперь за рубль купим обратно.

На вопрос, когда предполагается сделка, Костин ответил: "Думаю, в ближайшее время".

Летом 2006 года "Динамо" подписало соглашение о сотрудничестве с ВТБ. С апреля 2009 года банк владел контрольным пакетом акций московского клуба. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, ВТБ в год выделяет "Динамо" порядка 1,8 миллиарда рублей.

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