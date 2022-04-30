Ветеран «Спартака» Ловчев назвал, когда закончится чемпионская серия «Зенита»

Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» отреагировал на домашнюю победу «Зенита» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (3:1). Питерцы досрочно стали чемпионами России.

«Другие клубы будут выигрывать, когда будут покупать игроков сборной Бразилии и Хорватии. А другой клуб покупает Кофрие, Хендрикса и футболистов сборной Ямайки и Люксембурга. Вот и вся история. «Зенит» сильнее по качеству футболистов. Это закончится, когда руководители других клубов наймут людей, которые что-то понимают в футболе. Скупой платит дважды», — сказал Ловчев «СЭ».

«Зенит» выиграл чемпионат в четвертый раз подряд.