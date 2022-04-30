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Комментатор Генич ответил Дзюбе: «Артем, позор!»

Комментатор Генич ответил Дзюбе на обвинения в некорректном поведении
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Пост Константина Генича.

Комментатор Константин Генич в социальных сетях отреагировал на резкое высказывание нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Футболист на вопрос про спор с комментатором ответил, что считает Генича «желтой прессой» и решил его забанить так же, как «Спартак».

«Фуфло! Артем позор», — написал Генич.

По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что форвард Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после перехода в «Зенит», комментатор предложил Дзюбе выйти на игру в майке с призывом к «Спартаку» разбанить тележурналиста.

Артем Дзюба
ФК Зенит
Константин Генич
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