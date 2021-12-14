Ветеран ЦСКА одним словом описал игру «Спартака» в матче с «Сочи»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» оценил игру «Спартака» в матче против «Сочи» в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ (0:3).

«Нормальная игра. Ребята владели инициативой. Глупые пенальти испортили игру. Зачем зарабатывать такие одиннадцатиметровые?» — сказал Пономарев «СЭ».

Подопечные Руя Витории потерпели второе поражение за последние шесть встреч в РПЛ и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка.