Ветеран ЦСКА одним словом описал игру «Спартака» в матче с «Сочи»
07:30
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» оценил игру «Спартака» в матче против «Сочи» в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ (0:3).
«Нормальная игра. Ребята владели инициативой. Глупые пенальти испортили игру. Зачем зарабатывать такие одиннадцатиметровые?» — сказал Пономарев «СЭ».
Подопечные Руя Витории потерпели второе поражение за последние шесть встреч в РПЛ и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка.
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