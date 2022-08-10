Ветеран ЦСКА — об отставке Юрана: «Нет слов и злости на тех, кто принимает такие решения»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Увольнение Юрана — преждевременное решение. Прошло всего 4 тура, а делают уже серьезные выводы. Это не делает чести руководству. Но их не устраивает, какое место занимает команда в турнирной таблице. Они хотят, чтобы команда сразу заняла 5-6 место, но так не бывает. Надо терпеть и доверять своему тренеру. Нет слов и злости на тех, кто принимает такие решения. Назначение Писарева? Он же не работал в клубе. Так нельзя. Это неправильное решение. На что надеются? На скачок команды?» — сказал Пономарев «СЭ».

Сергей Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года. После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ подмосковная команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.

Напомним, ранее Писарев тренировал сборную России по пляжному футболу и работал с молодежной сборной России.