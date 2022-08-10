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Ветеран ЦСКА — об отставке Юрана: «Нет слов и злости на тех, кто принимает такие решения»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Увольнение Юрана — преждевременное решение. Прошло всего 4 тура, а делают уже серьезные выводы. Это не делает чести руководству. Но их не устраивает, какое место занимает команда в турнирной таблице. Они хотят, чтобы команда сразу заняла 5-6 место, но так не бывает. Надо терпеть и доверять своему тренеру. Нет слов и злости на тех, кто принимает такие решения. Назначение Писарева? Он же не работал в клубе. Так нельзя. Это неправильное решение. На что надеются? На скачок команды?» — сказал Пономарев «СЭ».

Сергей Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года. После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ подмосковная команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.

Напомним, ранее Писарев тренировал сборную России по пляжному футболу и работал с молодежной сборной России.

Николай Писарев
Сергей Юран
Футбол
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Н. Новгород – Ростов
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

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