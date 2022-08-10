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Форвард «Химок» Адеми назвал Глушакова легендой российского футбола

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Кемаль Адеми поделился мнением о капитане команде Денисе Глушакове.

«Чего-то нового про Дениса я не скажу. Мы играем с ним второй сезон. Конечно, это легенда российского футбола, которая много лет защищала честь «Спартака» и играла на чемпионате мира и Европы. Это один из самых известных игроков РПЛ.
Может ли Денис вернуться в «Спартак»? А почему нет? Глушаков — лидер нашей команды, но надо спросить его лично, хочет он этого или нет», — приводит Sport24 слова Адеми.

Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 4 матчах и не отличился результативными действиями. Всего у 35-летнего россиянина 14 голов и 4 результативных передачи в 52 играх за подмосковную команду.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-10-ademi-glushakov-legenda-rossiyskogo-futbola-eto-odin-iz-samykh-izvestnykh-igrokov-rpl
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Кемаль Адеми
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

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Александр Черников

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Краснодар

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