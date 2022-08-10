Форвард «Химок» Адеми назвал Глушакова легендой российского футбола

Нападающий «Химок» Кемаль Адеми поделился мнением о капитане команде Денисе Глушакове.

«Чего-то нового про Дениса я не скажу. Мы играем с ним второй сезон. Конечно, это легенда российского футбола, которая много лет защищала честь «Спартака» и играла на чемпионате мира и Европы. Это один из самых известных игроков РПЛ.

Может ли Денис вернуться в «Спартак»? А почему нет? Глушаков — лидер нашей команды, но надо спросить его лично, хочет он этого или нет», — приводит Sport24 слова Адеми.

Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 4 матчах и не отличился результативными действиями. Всего у 35-летнего россиянина 14 голов и 4 результативных передачи в 52 играх за подмосковную команду.