Ветеран ЦСКА поддержал просьбу Березуцкого освободить его от должности главного тренера команды

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на новость о том, что главный тренер команды Алексей Березуцкий попросил освободить его от должности.

«Правильно сделал. Они завалили команду. Перспектив у ЦСКА с Березуцкими нет. У них нет опыта. Зачем они сразу пошли в ЦСКА? Я об этом давно говорил, предупреждал Бабаева. Такие назначения делать нельзя», — сказал Пономарев «СЭ».

По информации «СЭ», Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) объявил руководству клуба, что не видит перспектив продолжать работу на своем посту.

ЦСКА с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. 39-летний Березуцкий является главным тренером красно-синих с июля 2021-го. В январе 2022 года в штаб армейцев вошел Василий Березуцкий.