Олич — об Алексее Березуцком: «ЦСКА купил много хороших игроков. Но на поле это не видно»

Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста наставника команды по окончании сезона.

«Команда купила много хороших игроков. Но на поле это не видно. Конечно, всегда будут вопросы об увольнении. И это касается не только Березуцких, а всех тренеров. Я не против них. Но если у тренера нет результата, то будут проблемы», — сказал Олич «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», 39-летний Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура РПЛ попросил руководство клуба освободить его от должности главного тренера команды после сезона-2021/22.

Березуцкий тренирует московскую команду с июля 2021 года. Красно-синие занимают пятое место с 47 очками в турнирной таблице чемпионата России.

Ивица Олич возглавлял ЦСКА с марта по июнь 2021 года. При нем команда четыре раза победила, один раз сыграла вничью и четыре раза уступила соперникам.