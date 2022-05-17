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Олич — об Алексее Березуцком: «ЦСКА купил много хороших игроков. Но на поле это не видно»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ивица Олич.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста наставника команды по окончании сезона.

«Команда купила много хороших игроков. Но на поле это не видно. Конечно, всегда будут вопросы об увольнении. И это касается не только Березуцких, а всех тренеров. Я не против них. Но если у тренера нет результата, то будут проблемы», — сказал Олич «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», 39-летний Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура РПЛ попросил руководство клуба освободить его от должности главного тренера команды после сезона-2021/22.

Березуцкий тренирует московскую команду с июля 2021 года. Красно-синие занимают пятое место с 47 очками в турнирной таблице чемпионата России.

Ивица Олич возглавлял ЦСКА с марта по июнь 2021 года. При нем команда четыре раза победила, один раз сыграла вничью и четыре раза уступила соперникам.

Алексей Березуцкий
Ивица Олич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Ветеран ЦСКА поддержал просьбу Березуцкого освободить его от должности главного тренера команды

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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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Ростов

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Краснодар

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Спартак

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