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Сегодня, 13:13

Алексей Березуцкий отреагировал на информацию о возможном уходе с поста тренера ЦСКА

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Березуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба по окончании сезона.

«Уход из клуба? Не читайте российские газеты», — сказал Березуцкий «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», 39-летний Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура РПЛ попросил руководство клуба освободить его от должности по окончании сезона.

Алексей Березуцкий тренирует московскую команду с июля 2021 года. Красно-синие занимают пятое место с 47 очками в турнирной таблице чемпионата России.

Алексей Березуцкий
Футбол
РПЛ
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 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Арсенал – Урал
 - : -
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Краснодар – Ахмат
 - : -
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