Алексей Березуцкий отреагировал на информацию о возможном уходе с поста тренера ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба по окончании сезона.

«Уход из клуба? Не читайте российские газеты», — сказал Березуцкий «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», 39-летний Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура РПЛ попросил руководство клуба освободить его от должности по окончании сезона.

Алексей Березуцкий тренирует московскую команду с июля 2021 года. Красно-синие занимают пятое место с 47 очками в турнирной таблице чемпионата России.