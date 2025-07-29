В ЦСКА заявили, что Верде пройдет медосмотр во вторник
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ближайшем трансфере полузащитника «Униона» из Санта-Фе Лионеля Верде.
«Завтра у Лионеля заключительные тесты на ВЭБ Арене, после чего сделка будет близка к завершению», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.
В четверг, 24 июля, агент футболиста Сезар Катальдо подтвердил, что хавбек станет игроком красно-синих.
Верде — воспитанник «Униона» из Санта-Фе. Хавбек провел за основную команду 34 матча и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Источник: Телеграм-канал Кирилла Брейдо
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