Мантуан: «Я полностью прошел адаптацию и привык ко всему в России»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился мнением об адаптации в России и игре в защите.

«Могу описать себя как футболиста, полностью прошедшего адаптацию и привыкшего ко всему и в России, и в российском футболе, и к быту, и к климату — чувствую себя здесь как рыба в воде. То, что я в прошлом сезоне был признан лучшим правым защитником чемпионата, позволяет мне считать себя одним из главных игроков на своей позиции в лиге. Это приятно и показывает, что труд может привести тебя к большом успеху и планирую дальше не сбавлять обороты»

Да, с одной стороны, я приходил как игрок скорее атаки, но и Сергей Семак и Виллиан Оливейра понимали, на что я способен, знали мой универсализм и в прошлом сезоне возник такой момент, где я смог себя неплохо проявить на позиции правого защитника. Но никаких сложностей я не испытал», — сказал Мантуан в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Мантуан выступает за «Зенит» с лета 2022 года. Его действующий контракт с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 на счету Мантуана 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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