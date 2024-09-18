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Венесуэльский форвард ЦСКА Гуарирапа объяснил, почему считает РПЛ сильной лигой

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа сравнил уровень российского и венесуэльского футбола.

«Понятно, что российский футбол намного выше и сильнее нашего. Но у нас в Венесуэле лига растет и развивается. Она экспортирует таланты, поэтому все чаще венесуэльские футболисты уезжают в заграничные чемпионаты. Почему РПЛ — сильная лига? В России отличные стадионы. Еще здесь в лиге выступают хорошие футболисты. Поэтому мне кажется, российская лига тяжелая. Здесь очень сложно проявить себя и закрепиться», — цитирует Гуарирапу Sport24.

Гуарирапа перебрался в Россию весной 2024 года. Сначала он выступал за «Сочи», а в сентябре на правах аренды перешел в ЦСКА. Всего в РПЛ 21-летний футболист провел 11 матчей, в которых отметился 8 голами и одной результативной передачей.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа
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 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
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 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
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 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
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 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
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