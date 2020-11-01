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Вендел вернется к матчу «Зенита» с «Лацио», Дриусси — нет

12:54
Себастьян Дриусси. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Себастьян Дриусси. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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По информации «СЭ», полузащитник «Зенита» Вендел пропускает матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» из-за небольшого мышечного повреждения. 23-летний бразилец должен вернуться в строй к матчу группового турнира Лиги чемпионов с «Лацио», который пройдёт в среду, 4 ноября.

Нападающий сине-бело-голубых Себастьян Дриусси сдал сомнительный тест на коронавирус, в связи с чем также оказался вне заявки на встречу против «Химок». В отличие от Вендела, 24-летний аргентинец не сможет принять участия в матче ЛЧ с «Лацио».

Отметим, что встречу с «Химками» также пропускают нападающие сине-бело-голубых Артем Дзюба и Сердар Азмун.

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