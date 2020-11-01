Вендел вернется к матчу «Зенита» с «Лацио», Дриусси — нет
По информации «СЭ», полузащитник «Зенита» Вендел пропускает матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» из-за небольшого мышечного повреждения. 23-летний бразилец должен вернуться в строй к матчу группового турнира Лиги чемпионов с «Лацио», который пройдёт в среду, 4 ноября.
Нападающий сине-бело-голубых Себастьян Дриусси сдал сомнительный тест на коронавирус, в связи с чем также оказался вне заявки на встречу против «Химок». В отличие от Вендела, 24-летний аргентинец не сможет принять участия в матче ЛЧ с «Лацио».
Отметим, что встречу с «Химками» также пропускают нападающие сине-бело-голубых Артем Дзюба и Сердар Азмун.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.