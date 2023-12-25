Вендел сыграл с детьми в футбол на улицах Бразилии

Полузащитник «Зенита» Вендел сыграл с детьми в футбол на улицах Бразилии, куда игрок отправился в отпуск.

Видео хавбек опубликовал на свой странице в соцсети.

26-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 18 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 36 очков после 18 туров и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.