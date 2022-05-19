В Турции сообщили, что ЦСКА интересуется полузащитником «Фенербахче» Яндашем

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Фенербахче» Мерт Хакану Яндашу, сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу.

По информации источника, ЦСКА уже направил официальный запрос в стамбульский клуб по поводу стоимости 27-летнего турка.

В нынешнем сезоне полузащитник забил два мяча и отдал девять результативных передач в 32 матчах за «Фенербахче» во всех турнирах.

Контракт Яндаша с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,3 миллиона евро.