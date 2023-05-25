Вендел может перейти в «Рому» в летнее трансферное окно

Полузащитник «Зенита» Вендел попал в сферу интересов «Ромы», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 25-летний бразилец настроен на уход из «Зенита» в летнее трансферное окно. Проблемой может стать стоимость игрока — петербуржцы ходят за полузащитника около 20 миллионов евро.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач.