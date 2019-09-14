«Великая победа!» Дуглас Сантос на русском обратился к болельщикам «Зенита»
00:55
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после победы над «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram пост, в котором на русском языке поздравил команду с положительным результатом.
«Какая ночь и какая великая победа! Пойдем вместе! Мы — «Зенит», — подписал фото Дуглас Сантос.
«Зенит» после 9 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Арсенал» — 7-я строчка и 17 баллов.
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