«Великая победа!» Дуглас Сантос на русском обратился к болельщикам «Зенита»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после победы над «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram пост, в котором на русском языке поздравил команду с положительным результатом.

«Какая ночь и какая великая победа! Пойдем вместе! Мы — «Зенит», — подписал фото Дуглас Сантос.

«Зенит» после 9 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Арсенал» — 7-я строчка и 17 баллов.

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