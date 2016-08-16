Ведран Чорлука: "Надеюсь, что останусь в "Локомотиве" до конца карьеры"

Защитник "Локомотива"? Ведран Чорлука после объявления о подписании с ним нового контракта признался, что хотел бы завершить карьеру в московском клубе. 30-летний хорват с 2012 года выступает за красно-зеленых.

- Сначала хочу сказать спасибо президенту и новому руководству, - цитирует пресс-служба клуба Чорлуку. - Знаю, что они многое сделали, чтобы я остался в команде. Конечно, было много предложений, но я и они хотели, чтобы я остался в "Локомотиве". СМИ многое писали, но я всегда хотел остаться здесь. Конечно, я очень доволен, что буду в этом красивом городе и клубе, который очень нравится мне. Надеюсь, что останусь здесь до конца карьеры.