«Важны только набранные очки». Брутальный Хеведес после матча с «Сочи»
14 сентября 2019, 23:35
В матче 9-го тура чемпионата России «Локомотив» приехал в гости к «Сочи». Московский клуб одержал победу со счетом 1:0.
Во втором тайме защитник «железнодорожников» Бенедикт Хеведес получил травмы в столкновении с Антоном Заболотным. Немец был вынужден покинуть поля, так как он получил серьезное рассечение.
— Единственное, что имеет значение, — это три очка, — написал Хеведес в Instagram.
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