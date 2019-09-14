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«Важны только набранные очки». Брутальный Хеведес после матча с «Сочи»

14 сентября 2019, 23:35
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В матче 9-го тура чемпионата России «Локомотив» приехал в гости к «Сочи». Московский клуб одержал победу со счетом 1:0.

Во втором тайме защитник «железнодорожников» Бенедикт Хеведес получил травмы в столкновении с Антоном Заболотным. Немец был вынужден покинуть поля, так как он получил серьезное рассечение.

— Единственное, что имеет значение, — это три очка, — написал Хеведес в Instagram.

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