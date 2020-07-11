«Важно взять очки». Шалимов назвал цели на матч против «Зенита»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов перед началом матча 28-го тура РПЛ против «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящей игры. Встреча пройдет в Грозном, начало — в 20.30 (мск).

— Ничего не ожидаем. У нас нет такого слова. Готовимся к игре. Восстановились после последнего матча. Подготовились к сегодняшнему. Он для нас очень важен. Это не просто игра, а важно взять очки. Мы на установке сказали, что это последняя игра дома. Мы ни одной игры дома еще не выиграли, пока работаем вместе. Есть дальше соперники, есть матчи. Смешанный состав у «Зенита»? Не знаю, игра покажет. Это футболисты высокого уровня, качественные. У них сил много, они свежи, — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 30 баллов и 13-я строчка.