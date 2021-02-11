Васютин перешел на правах аренды в «Юргорден»
21:12
Вратарь «Зенита» Александр Васютин продолжит карьеру в Швеции. «Юргорден» взял в аренду 25-летнего россиянина у клуба из Санкт-Петербурга. Об этом сообшает официальный Instagram шведской команды.
Васютин — воспитанник «Зенита». Голкипер выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг», после чего вернулся в петербургский клуб летом 2019 года.
Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Васютин ни разу не сыграл за «Зенит».
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