Васютин перешел на правах аренды в «Юргорден»

Вратарь «Зенита» Александр Васютин продолжит карьеру в Швеции. «Юргорден» взял в аренду 25-летнего россиянина у клуба из Санкт-Петербурга. Об этом сообшает официальный Instagram шведской команды.

Васютин — воспитанник «Зенита». Голкипер выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг», после чего вернулся в петербургский клуб летом 2019 года.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Васютин ни разу не сыграл за «Зенит».