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Васютин перешел на правах аренды в «Юргорден»

21:12
Александр Васютин. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Александр Васютин. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Вратарь «Зенита» Александр Васютин продолжит карьеру в Швеции. «Юргорден» взял в аренду 25-летнего россиянина у клуба из Санкт-Петербурга. Об этом сообшает официальный Instagram шведской команды.

Васютин — воспитанник «Зенита». Голкипер выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг», после чего вернулся в петербургский клуб летом 2019 года.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Васютин ни разу не сыграл за «Зенит».

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