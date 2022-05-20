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Васин считает, что Акинфеев будет играть за ЦСКА столько, сколько захочет

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин высказался о решении вратаря армейцев Игоря Акинфеева продлить контракт с клубом до конца сезона-2023/24.

Об этом стало известно 20 мая.

«Игорь — легенда ЦСКА и в целом российского футбола. Думаю, он будет играть еще столько, сколько захочет. Дай бог ему здоровья и желания. Он еще многим может порадовать болельщиков», — приводит слова Васина Sport24.ru.

36-летний Акинфеев — воспитанник ЦСКА. На его счету 704 матча за клуб. В составе армейцев вратарь выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков России и Кубок УЕФА.

В текущем сезоне на его счету 30 матчей во всех турнирах за ЦСКА и 30 пропущенных голов. 12 матчей Акинфеев провел на ноль.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-20-vasin-akinfeyev-legenda-tsska-i-rossiyskogo-futbola-on-budet-igrat-stolko-skolko-zakhochet
Виктор Васин
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
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 - : -
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