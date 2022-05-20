Васин считает, что Акинфеев будет играть за ЦСКА столько, сколько захочет

Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин высказался о решении вратаря армейцев Игоря Акинфеева продлить контракт с клубом до конца сезона-2023/24.

Об этом стало известно 20 мая.

«Игорь — легенда ЦСКА и в целом российского футбола. Думаю, он будет играть еще столько, сколько захочет. Дай бог ему здоровья и желания. Он еще многим может порадовать болельщиков», — приводит слова Васина Sport24.ru.

36-летний Акинфеев — воспитанник ЦСКА. На его счету 704 матча за клуб. В составе армейцев вратарь выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков России и Кубок УЕФА.

В текущем сезоне на его счету 30 матчей во всех турнирах за ЦСКА и 30 пропущенных голов. 12 матчей Акинфеев провел на ноль.