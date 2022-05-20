Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:17

Бабаев о контракте Акинфеева: «Он добровольно пошел на существенное снижение финансовых условий»

Бабаев сообщил, что Акинфеев добровольно пошел на существенное снижение зарплаты
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роман Бабаев и Игорь Акинфеев.
Фото Денис Тырин ПФК ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал продление контракта с голкипером команды Игорем Акинфеевым.

«Как мы и говорили, принципиальная договоренность была достигнута достаточно давно. Мы договорились буквально за пять минут. К слову, это пятый по счету контракт Игоря с ЦСКА, и это абсолютный рекорд. Уверен, что Игорь будет точно так же ярко и самоотверженно выступать за нашу команду.

Также необходимо отметить, что Игорь добровольно пошел на существенное снижение финансовых условий, понимая, что сейчас не самая простая ситуация у всех. Мы, конечно, это очень ценим. Это поступок настоящего патриота своей команды. Игорь с нами, и очень хочется верить, что мы наконец-то прервем неудачную полосу и будем бороться за самые высокие места", — приводит слова Бабаева сайт ЦСКА.

Новое соглашение 36-летнего голкипера с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24. Акифнеев дебютировал в основном составе ЦСКА в 2003 году.

Источник: http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-moy-rodnoy-lyubimyy-i-samyy-luchshiy-klub-v-mir/
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать капусту
Вернется ли Хабиб Нурмагомедов в UFC? «Орел» принял вызов Фергюсона, а Махачев дал прогноз на бой Хабиб - Оливейра
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Васин считает, что Акинфеев будет играть за ЦСКА столько, сколько захочет

Комитет по статусу игроков РФС обязал Игнатова возместить убытки агенту Маньякову
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости