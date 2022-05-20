Бабаев о контракте Акинфеева: «Он добровольно пошел на существенное снижение финансовых условий»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал продление контракта с голкипером команды Игорем Акинфеевым.

«Как мы и говорили, принципиальная договоренность была достигнута достаточно давно. Мы договорились буквально за пять минут. К слову, это пятый по счету контракт Игоря с ЦСКА, и это абсолютный рекорд. Уверен, что Игорь будет точно так же ярко и самоотверженно выступать за нашу команду.

Также необходимо отметить, что Игорь добровольно пошел на существенное снижение финансовых условий, понимая, что сейчас не самая простая ситуация у всех. Мы, конечно, это очень ценим. Это поступок настоящего патриота своей команды. Игорь с нами, и очень хочется верить, что мы наконец-то прервем неудачную полосу и будем бороться за самые высокие места", — приводит слова Бабаева сайт ЦСКА.

Новое соглашение 36-летнего голкипера с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24. Акифнеев дебютировал в основном составе ЦСКА в 2003 году.