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Акинфеев: «Я всегда отдавался команде по полной, ведь ЦСКА — мой родной, любимый и самый лучший клуб в мире»

Акинфеев поделился мнением о продлении контракта с ЦСКА
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Наверное, не болельщики должны быть рады продлению контракта, а я, потому что клуб посчитал нужным сделать это. Все знают, что я всегда отдавался клубу и своему делу по полной программе, потому что футбол — моя любимая работа. А ЦСКА — мой родной, любимый и самый лучший клуб в мире. Я очень счастлив, что мы продлеваем соглашение. Не буду говорить громких слов о том, что буду долго служить верой и правдой. Я и так верой и правдой служу практически 30 лет», — сказал Акинфеев в интервью YouTube-каналу клуба.

Также 36-летний игрок ответил на вопрос о том, были ли у него сомнения по поводу продления контракта с ЦСКА.

«Нет. Я просто думаю, что нет смысла задумываться о чем-то, если оно может произойти, а может нет. Жизнь такая штука, она расставляет все на свои места. Бывает справедлива, бывает нет, но сейчас я очень счастлив и полностью погружаюсь в процесс тренировок. Завтра последний матч, потом сборы. Надеюсь, что нам удастся переломить четырехлетнюю череду неудачных сезонов — без наград и кубков», — отметил Акинфеев.

Вратарь является воспитанником ЦСКА. На его счету 704 матча за клуб.

В составе москвичей Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков России и Кубок УЕФА. Он также является 10-кратным обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QH_LK5OwWp0
Игорь Акинфеев
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4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
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