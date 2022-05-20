Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Наверное, не болельщики должны быть рады продлению контракта, а я, потому что клуб посчитал нужным сделать это. Все знают, что я всегда отдавался клубу и своему делу по полной программе, потому что футбол — моя любимая работа. А ЦСКА — мой родной, любимый и самый лучший клуб в мире. Я очень счастлив, что мы продлеваем соглашение. Не буду говорить громких слов о том, что буду долго служить верой и правдой. Я и так верой и правдой служу практически 30 лет», — сказал Акинфеев в интервью YouTube-каналу клуба.

Также 36-летний игрок ответил на вопрос о том, были ли у него сомнения по поводу продления контракта с ЦСКА.

«Нет. Я просто думаю, что нет смысла задумываться о чем-то, если оно может произойти, а может нет. Жизнь такая штука, она расставляет все на свои места. Бывает справедлива, бывает нет, но сейчас я очень счастлив и полностью погружаюсь в процесс тренировок. Завтра последний матч, потом сборы. Надеюсь, что нам удастся переломить четырехлетнюю череду неудачных сезонов — без наград и кубков», — отметил Акинфеев.

Вратарь является воспитанником ЦСКА. На его счету 704 матча за клуб.

В составе москвичей Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков России и Кубок УЕФА. Он также является 10-кратным обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.