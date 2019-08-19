Василий Кикнадзе: «У «Локомотива» нет задачи удержать Миранчуков»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе оценил трансфер лидеров команды братьев Антона и Алексея Миранчука в обозримом будущем.

— Миранчуки начали сезон очень хорошо. Их сохранить в команде будет проблемой? Наверняка они получат хорошие предложения.

— Я не буду считать это проблемой, и задачи сохранить в команде Миранчуков у нас нет. У нас есть задача, чтобы ребята развивались, чтобы талантливые ребята достигли максимум возможного и перепрыгнули свой максимум. И игроки, и те, кто отстаивает их интересы, и клуб заинтересованы в том, чтобы ребята, если и уходили, то уходили в серьезные, большие клубы. Уже в это трансферное окно у нас есть некоторые предложения, но пока... Давайте Лигу чемпионов отыграем, потом посмотрим, что будет зимой. (Александр Рогулев)