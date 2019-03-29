Василий Кикнадзе: "Первый выпуск Z+ – это позор"

Первая передача на онлайн-канале "Зенита" Z+ противоречила моральным нормам, считает генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе. "Зенит" 17 марта показал матч 20-го тура чемпионата России против московского "Спартака" (1:1) на собственном онлайн-канале "Z+". Одним из гостей программы стал лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. В эфире звучала ненормативная лексика.

– Что скажете о первом выпуске Z+? – вопрос Кикнадзе.

– Считаю, что это – позор. Слов всяких не боюсь. Когда их слышу, густо не краснею и уши у меня не сворачиваются. И сам на таком языке разговаривать умею. Но вопрос – при какой аудитории. Мы ведем с болельщиками дискуссию по поводу мата на трибунах, пытаясь донести, что футбол – он в том числе и для детей. И фанаты правильно реагируют – не знаю, заметили ли вы или нет, какая обстановка была на матче с "Краснодаром". Надо отдать должное нашей Южной трибуне. А сейчас же фидбек уже другой. Мол, ребят, вы на себя посмотрите – если вам можно, то почему другим нельзя. И для нас, конечно, это удар ниже ватерлинии. Я сейчас не морализаторствую, а говорю о том, что с точки зрения выстраивания работы с болельщиками – это неправильно. Но, как я понимаю, в "Зените" правильно оценили ситуацию, и следующий выпуск будет уже другим. Тем более, что он выйдет перед матчем "Локомотив" – "Зенит". (Илья Андреев, Илья Егоров)