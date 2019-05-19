Василий Кикнадзе: "Из-за сегодняшней игры в финале Кубка добродушия не будет"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал "СЭ" матч 29-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2).

– "Локомотив" в этой игре потерял два очка или приобрел одно?

– Мы с вами знаем математические действия. Знаем, что такое минус, плюс и ноль. Получилась тяжелая игра с соперником, с которым мы встретимся дважды подряд. С точки зрения подготовки к финалу, думаю, что из-за сегодняшней игры добродушия не будет. Уверенность в своих силах важна. То, что смогли отыграться, хорошо. Жемалетдинов сегодня порадовал. Голевую передачу отдал, пенальти заработал. А так – игра получилась нервная, пришлось поволноваться. (Арман Мкртчян)

Напомним, что финал Олимп-Кубок России между "Локомотивом" и "Уралом" пройдет 22 мая в Самаре.​

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