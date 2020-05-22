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Василий Кикнадзе: «Из-за нового графика завершения сезона мы были вынуждены пригласить Николича сейчас»

13:55
Марко Николич. Фото Csaba Domotor
Марко Николич. Фото Csaba Domotor

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что новый главный тренер красно-зеленых Марко Николич возглавил команду именно сейчас в том числе из-за предложенного графика завершения сезона, ранее прерванного по причине пандемии коронавируса.

— Формат, который сейчас складывается, не позволил продлить контракт с Семиным, — сказал Кикнадзе. — Тот график, который нам предложили, на мой взгляд, крайне тяжелый. Мы, стартуя 21 июня, должны закончить игры 22 июля. Это означает, что за 4,5 недели мы должны сыграть 8 матчей. И следующий чемпионат мы должны начать с интервалом в неделю. Речи о сборах, знакомстве с коллективом, планомерной работе нет. Мы оказались вынуждены рассматривать вопрос приглашения главного тренера сейчас.

Сократится ли финансирование от РЖД? Посмотрим, когда будем обсуждать бюджет следующего года. Это произойдет в августе. Точно будут определенные изменения. Тяжело сейчас.

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