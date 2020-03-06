Василий Кикнадзе: «Геркус назвал позорным иск к нему? Это его право»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о судебной тяжбе клуба с его предшественником Ильей Геркусом. По словам Кикнадзе, после проведенного аудита другого варианта действий не было.

— Что скажете по поводу судебной тяжбы с Ильей Геркусом?

— Вот — логика действий. Я прихожу в клуб после достаточно бурного совета директоров и внимательно смотрю, что происходит. Вижу структуру, в которой задвоены, затроены функции с непонятной ответственностью. Мы красим площадь, а у нас сети горячего водоснабжения, которые ведут к интернату, лопаются так, что нам приходится менять отрезок в сто сорок метров, от колодца до колодца. Вижу дискуссии, связанные с крышей, в то время когда здесь нужно много всего сделать, чтобы просто не было постыдных ЧП, которые у нас на одной из матчей чуть не случились из-за изношенности систем обеспечения. Вижу контракты, которые вызывают вопросы, и такие же решения.

Как любой нормальный руководитель, я прошу аудит, чтобы сделать отсечку — и делаю ее. А дальше, по итогам деятельности аудита, других вариантов нет. Иначе будет выглядеть странно: прошел аудит, он дал заключение, а я никаких движений не предпринимаю.

— Геркус назвал позорным этот иск.

— Это полное право Ильи Леонидовича давать любые определения в рамках законодательства. Позорный они или нет — у меня есть много слов по поводу того, что я здесь увидел.

— Если суд установит, что Геркус не виновен, пообщаетесь с ним?

— Мне не интересно с ним разговаривать. Серьезно. Я одно время очень хотел с ним поговорить, а потом чем глубже влезал в то, что здесь происходило — мне это стало неинтересно. (Елена Григорьевская)

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