Василий Березуцкий прогнозирует волну разводов из-за карантина

Заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий считает, что из-за самоизоляции и карантина среди футболистов и обычных людей возрастет количество разводов. По его словам, опыт тренировочных сборов спортсменам не поможет.

— Игроки понимают, как тяжело находиться в одном месте, никуда не перемещаясь, — сказал Березуцкий в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — На сборах происходят тренировки, общение с другими людьми. Да, их не так много, но все же человек 40. Никаких плюсов сейчас нет. Думаю, как и в обычных семьях, мы увидим скоро много разводов, ругани и всего остального. Это очень интересные времена. Не думаю, что у футболистов есть преимущества, связанные со сборами.

По последним данным, всего выявлено 1 331 032 случая заражения коронавирусом на территории 184 стран. Умерших — 73 917 человек, выздоровело — 275 851.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.