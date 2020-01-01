Василий Березуцкий: «По моему мнению, «Спартак» переплатил за Тила раза в два»

Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий высказался о трансфере полузащитника «Спартака» Гуса Тила из голландского «Алкмара».

— Он хороший, качественный футболист, чем-то похож на Егора Титова стилем игры, — сказал Березуцкий в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер». — Почему Тиль не играет за «Спартак» в последнее время? Потому что Егор Титов не был никому интересен в Германии (смеется). Заиграет. Он молодой, талантливый парень.

Да, сумма баснословная. По мне, он не стоит таких денег. По моему мнению — переплатили раза в два.

В текущем сезоне Тил провел за «Спартак» 13 матчей в РПЛ, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.