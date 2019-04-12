"Ваша честь!" - крик Кокорина во время суда

Сегодня Пресненский суд продолжает рассматривать дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Первым допросили свидетеля Дмитрия Сорокина, официанта "Кофемании". Он ответил на вопросы адвокатов игроков.

Во время дачи показаний свидетель стал путаться в показаниях. Поэтому была озвучена просьба огласить протокол его первых показаний. Защита настаивает на том, что путаница в показаниях вызвана тем, что свидетель видел видеозапись до начала дачи показаний. Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова:

– Это связано с тем, что ему демонстрировалась видеозапись. Как до допроса, так и после этого. И произносились комментарии. Сейчас мы слышим то, что было на самом деле.

– Сейчас я сказал то, что видел, – заявил свидетель.

Судья уточнила:

– Показания – результат вашего описания события, которое видели глазами. Или видеозапись?

– Меня спрашивали то, что я видел, и то, что на видеозаписи. Мол, кто это, кто это.

– А зачем задавали вопросы про видео?

– Уточняли, кто это такой.

– Вы объясняли то, что на видеозаписи?

– Да.

– А то, что видели лично?

– Я про это говорю сейчас.

Протокол допроса был зачитан полностью. В нем Сорокин четко утверждал, что Мамаев замахнулся на кого-то. А также что Александр Кокорин в грубой форме требовал прекратить съемку одного из посетителей. Однако сегодня на суде он говорил обратное. Прокурор:

– Показания следователю давали?

– Да.

– Подтверждаете их?

– Тогда память свежее была.

– Вы помнили тогда лучше?

– Да. Я тогда говорил, что Кокорина не было в компании, которую я провожал, а следователю сказал что был. Значит, он был все-таки, а сейчас я уже не помню этого.

Подключился адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов.

– Фамилии узнал от сотрудников "Кофемании". Мне коллега рассказал, – сказал Сорокин.

– Он и Протасовицкого при вас назвал? И инициалы назвал?

– Нет.

– И Бобкову назвал?

– А кто такая Бобкова?

Ромашов подчеркнул:

– Обвинительное заключение не соответствует доказательствам!

Эти слова обвиняемые встретили гулом. Кокорин с иронией в голосе протянул: "Вааааша честь!"

Свидетель добавил:

– Эта ситуация не играет значительную роль в моей жизни, чтобы я ее все время помнил. Все в этой жизни забывается. (Александр Рогулев, Андрей Михайлов)

Что сегодня ждет Кокорина и Мамаева в суде? Live!