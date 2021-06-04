Экс-капитан ЦСКА и бывший защитник сборной России Евгений Варламов в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере ЦСКА Ивице Оличе и его предшественнике Викторе Гончаренко.

— В Олича верите?

— Согласен с теми, кто говорит, что пока Олич как тренер — кот в мешке. Да и что он мог изменить за полтора месяца? Вдобавок травмы подкосили. В полуфинале Кубка с «Локомотивом» в запасе у ЦСКА было четыре полевых игрока!

— Стоило увольнять Гончаренко за семь туров до финиша?

— Да я удивлен, что его раньше не убрали! Решение напрашивалось еще в прошлом сезоне, когда после разгрома от «Зенита» Гончаренко собрал вещи и в Белоруссию укатил. Почему за него так держались? Видно же было — команда в тупике. Это касается и качества игры, и отношений с тренером. Нарушилась «химия». Отсюда и нервные срывы Виктора Михайловича.

(Александр Кружков)

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