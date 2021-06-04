Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Варламов — об увольнении Гончаренко: «Решение еще в прошлом сезоне напрашивалось»

01:30
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Экс-капитан ЦСКА и бывший защитник сборной России Евгений Варламов в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере ЦСКА Ивице Оличе и его предшественнике Викторе Гончаренко.

— В Олича верите?

— Согласен с теми, кто говорит, что пока Олич как тренер — кот в мешке. Да и что он мог изменить за полтора месяца? Вдобавок травмы подкосили. В полуфинале Кубка с «Локомотивом» в запасе у ЦСКА было четыре полевых игрока!

— Стоило увольнять Гончаренко за семь туров до финиша?

— Да я удивлен, что его раньше не убрали! Решение напрашивалось еще в прошлом сезоне, когда после разгрома от «Зенита» Гончаренко собрал вещи и в Белоруссию укатил. Почему за него так держались? Видно же было — команда в тупике. Это касается и качества игры, и отношений с тренером. Нарушилась «химия». Отсюда и нервные срывы Виктора Михайловича.

(Александр Кружков)

Полностью интервью с Евгением Варламовым читайте на сайте «СЭ»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
Россия — Канада: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн четвертьфинал ЧМ-2021
Флойд Мейвезер — Логан Пол: что нужно знать о бое легенды бокса и блогера
«Не могу сказать, что мы обосрались». Что говорят после вылета России с чемпионата мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы