Экс-капитан ЦСКА и бывший защитник сборной России Евгений Варламов, 11 лет отработавший тренером в академии красно-синих, рассказал в интервью «СЭ» о хавбеке армейцев Наире Тикнизяне.

— В нынешнем составе ЦСКА у вас любимцы есть?

— Дивеев и Тикнизян. Минус Игоря — скорость, но это можно компенсировать чтением игры, грамотным выбором позиции. С опытом все придет. А Наиру симпатизирую не только потому, что в академии с ним поработал. Парень яркий. Быстрый, техничный, с неординарным мышлением. Человеческие качества великолепные.

— Сколько было Тикнизяну, когда впервые с ним столкнулись?

— Четырнадцать. В Крымске проходил финал юношеского чемпионата России, Наир за петербургский «Локомотив» играл. Лето, жара, в выходной пацаны из разных команд решили в дыр-дыр погонять. Пять на пять, босиком, на маленькие ворота. Я за своими наблюдал и сразу обратил внимание на Тикнизяна.

— Чем зацепил?

— Скоростью, дриблингом, креативом, агрессией. Смело брал игру на себя. На мяч почти не смотрел, голова все время вверху. Затем на большом поле Наира увидел — еще сильнее проникся. Ого, думаю, и в атаке хорош, и в обороне успевает отрабатывать. А на такие турниры всегда наши скауты приезжают. Одному из них указал на Тикнизяна: «Интересный мальчишка. Не упустите». Закипела работа. Вскоре Наир перебрался в ЦСКА.

(Александр Кружков)

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