Экс-капитан ЦСКА и бывший защитник сборной России Евгений Варламов в интервью «СЭ» приоткрыл подробности громкой истории, случившейся в 1999 году.

— Процитирую Авалу Шамханова: «Чтобы хоть как-то успокоить игроков и компенсировать им финансовые потери после «Мольде», я попросил Русланбека Хусаинова повысить премиальные. А то бы точно вспыхнул бунт».

— Мы проиграли «Мольде», нам объявили, что все оштрафованы. Попали на огромные деньги!

— Новосадов — на 54 тысячи долларов, Семак — на 44, вы — на 30.

— Да. Уж не знаю, как руководство считало, но суммы отличались. Дней через десять игра со «Спартаком». Кто-то из ребят предложил бойкотировать матч, если не снизят штрафы. Пошли к Долматову. Надеялись, поддержит. А он сразу: «Бодаться с начальством по поводу денег не собираюсь. По футбольным вопросам я с вами. А в финансовых разборках не участвую».

В тот год акционеры взяли в банке кредит — под Лигу чемпионов. Все были уверены, что пробьемся в групповой этап. А мы никуда не попали. Деньги возвращать надо, нам ведь еще за серебро 1998-го выплатили хорошие бонусы. Вот и штрафанули — чтобы погасить кредит. (Александр Кружков)

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