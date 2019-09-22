Вандерсон: «Матч с «Базелем» стал шоком, было трудно готовиться к ЦСКА»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон рассказал о поражении от ЦСКА в матче 10-го тура чемпионата России (2:3) и своей роли в команде.

— Ваша команда провела два разных тайма. Почему?

— В первом пришлось тяжело. Не знаю, что случилось, но мы не были сконцентрированы на сто процентов. Но во втором сумели перевернуть игру, вышли с другими мыслями. Если бы провели так все 90 минут, был бы совершенно другой матч.

— Вы в этот раз особенно хорошо смотрелись.

— Да я просто пытаюсь играть на максимуме своих возможностей. Понимал, что матч важный, мы — одни из лидеров чемпионата. Плюс я считаю, что в этом сезоне должен вести за собой, быть одним из лидеров.

— Было трудно готовиться к матчу после поражения в Швейцарии?

— Непросто. Тем более тот матч стал настоящим шоком.

— Что произошло в том матче?

— Не сосредоточились. «Базель» — хорошая команда, но мы бы могли добиться положительного результата. А после 0:2 мы просто потеряли мотивацию, и произошло то, что произошло. (Юлия Яковлева)

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