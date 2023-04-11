Овчинников: «Семаку надо было думать, прежде чем идти жать руку Дзюбе»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что Сергею Семаку необязательно было приветствовать Артема Дзюбу после матча 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (2:1).

«Дзюба же сказал: он не видел, что Семак шел к нему с приветствием. Так что все объяснил. Какой рост у Дзюбы? Под два метра? Он нас-то с двухметровой высоты не видит. А уж о Семаке и разговора нет. Самой собой, не видит. Я думаю, после такой игры Семаку надо было подумать, что сейчас не самый подходящий момент — приветствовать Дзюбу», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

После матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) Дзюба не пожал руку Семаку. Позже футболист объяснил свой поступок тем, что он не видел специалиста.

Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга под руководством Семака с 2018 по 2022 год.